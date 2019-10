Nächtens nicht umnachtet: 30 Jahre Deutschland – die Mitte und die Rechte

Juden und Radfahrer beherrschen die Welt. Wieso Radfahrer?

Merken Sie, wie tief Antisemitismus immer noch in unverdächtigen Leuten wie Ihnen sitzt? Kein anderes Ressentiment, keine andere Wahnvorstellung ist in so unterschiedlichen politischen Milieus verbreitet.

Daß kürzlich die jüdische Gemeinde in Halle nur knapp einem Massaker an ihren Mitgliedern entgangen ist, verdankt sie einzig und allein den von ihr selbst getroffenen Sicherheitsmaßnahmen – vor allem ihrer stabilen Eingangstür, die der Attentäter Stephan Balliet bei seinem Angriff nicht hatte durchbrechen können. Niemand macht sich auf zu einem solchen Anschlag, der nicht ein gleichgesinntes Publikum hinter sich weiß. Wenn nun also die parteipolitisch organisierte Rechte jammert, es sei "infam", ihre Beliebtheit mit der steigenden Mord-, Gewalt- und Pogrombereitschaft in Verbindung zu bringen, dann ist das vor allem scheinheilig.

Hören Sie von 0:00 bis 2:00 Uhr

30 Jahre Deutschland – die Mitte und die Rechte

Anhand der Wiederholung einer uralten Ausgabe Sachzwang FM vom 3. Oktober 2000 (bzw. eines Essays von Ende 1989) werden wir abgleichen, wie sehr oder wie wenig sich das deutsche Volksempfinden transformiert hat, seit dem kultisch beschworenen "Mauerfall" vor 30 Jahren.

Ernst Lohoff: "Die Wechseljahre der Republik. Über die Volksparteien und ihre ungeliebten Kinder"

Und von 2:00 bis 4:00 Uhr:

9. November 1938 -- Auftakt zum Holocaust

Eine Chronologie der diskriminierenden und schließlich in den Massenmord des Holocaust mündenden Maßnahmen von Staat und Volksgemeinschaft.

Rainer Bakonyi: "NS-Deutschland und die Ermordung der Juden Europas"

"NS-Deutschland und die Ermordung der Juden Europas" Woher kommt diese Brutalität, diese Verrohung, dieser Haß? Was geht in Antisemiten vor sich, bis es so weit kommt? Wie kommt es zu einer solcherart konformistischen Rebellion? Und: Inwiefern ist der Antisemit normal (und möchte es auch sein)?

Rolf Pohl: "Der antisemitische Wahn. Aktuelle Ansätze zur Psychoanalyse einer sozialen Pathologie"

Damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nachts geistig nicht unterfordert oder gar umnachtet werden, senden wir hin und wieder eine Querfunk-Themennacht, unter dem Titel NÄCHTENS NICHT UMNACHTET.

