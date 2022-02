Lunatic. Besorgte Wutbürger und ihr Veitstanz für die Freiheit

Bereits angesichts der ersten Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Seucheneindämmung 2020 rieb man sich die Augen, was sich da zusammenbraut ... Eine unheimliche Melange: Hier freunden sich nicht nur Hippies mit Hooligans an, rechtsradikale Sozialdarwinisten mit Obskurantisten und Esoterikerinnen, hier spazieren auch stramme Reichsbürger zusammen mit solchen, die ausgerechnet das Grundgesetz schwenken. Aufklärungs- und Impfskeptiker, Borderliner in schwarz-weiß-rot als die neuen Freiheitskämpfer? Welche Überraschungen wird erst die Zukunft bereithalten?

Die bemerkenswerte Integration der buntscheckigen besorgten Bürger in eine Bewegung lunatischen Zuschnitts ("Wir sind das Volk!") muß die Melange aber gar nicht homogenisieren, ihrem postmodernen Selbstverständnis gemäß müssen sie alle gar nichts miteinander zu tun haben. Oder wächst da zusammen, was zusammengehört?

Die ebenso wichtige wie unangenehme Frage ist aber: Was für eine Gesellschaft bringt solche Subjekte hervor und leistet derartiger Geistesverfassung Vorschub?