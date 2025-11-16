- Startseite
Innenansichten, Metamorphosen ... 30 Jahre Freies Radio
1995. Unser Sender Querfunk bestand, wenn nicht mehrheitlich, so doch, was die maßgeblichen Leute betraf, zu einem Gutteil aus autonomen Szenegängern und solchen mit vage alternativem Hintergrund. Manche hausten im legendären besetzten Haus (damals das einzige im ganzen Bundesland) oder gar in bewohnten Wagenburgen oder sahen so aus. Das war einerseits cool und aufregend, die Subkultur war noch nicht derart stylisch, farcenhaft und auf den Hund gekommen wie in den letzten Jahrzehnten, sondern zehrte noch von einer fundamentalen Systemopposition aus der 80ern, ja mittelbar eigentlich schon 70ern, wenn nicht 68ern. Andererseits stieß mir immer schon das mal mehr, mal weniger präsente Cliquenwesen in jener wie auch in anderen Szenen und „Zusammenhängen“ (wie es immer öfter hieß) auf. Integrität schien sich nur über ordensartige Zusammenschlüsse zu verbürgen, deren Teil man entweder war oder nicht war. Schon Wiglaf Droste hat die Enge von Freundeskreisen mit der von Bibelkreisen verglichen – ganz Unrecht hat er damit nicht.
Besteht die Praxis der "Freien Radios" heute nicht vor allem in der Selbsttäuschung, sich in der Tradition subversiver Bewegungen zu wähnen, aber doch längst in einem Gehege von domestizierendem Antrags- und Förderunwesen, medienpädagogischer Dienstleisterei und handzahmer DJ Culture sich häuslich eingerichtet zu haben?