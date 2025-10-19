- Startseite
- Sendungen
- Programm
- Termine
- Projekte
- Über Querfunk
- Mitmachen
- Lokales
- Impressum
Gaza – Nabel der Welt?
Zwei Jahre nach dem 7. Oktober 2023
Analysen, Kommentare und Interventionen von Thomas Stern, Gérard Biard, Richard Schuberth, Paul Schneider, Robert Kurz, Paul Laskowski und Jan Keetman
Die jüngsten Entwicklungen konnten keinen Eingang in die Sendung finden. Ohnehin bleibt leider abzuwarten, ob der prekäre Frieden – oder besser: Waffenstillstand – wirklich anhält und dem Nahen Osten Zuversicht und Zeit zum Aufatmen geben kann. Die gebeutelten Menschen in Israel und den palästinensischen Gebieten hätten es verdient.
Mit Instrumentalmusik der Band Eyeless In Gaza aus den 1980er Jahren. (Die Band benannte sich nach dem 1936 erschienenen Roman Geblendet in Gaza von Aldous Huxley, der wiederum vor allem durch die Dystopie Schöne neue Welt (Brave New World) berühmt wurde, ein Werk, das gerne in einem Atemzug mit George Orwells Roman 1984 genannt wird.)