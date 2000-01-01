Exeget, ohne Erbsenzähler zu sein

Sachzwang FM

Dem Marxforscher Hans-Georg Backhaus (1929–2026) zum Andenken

Sendetermin
Sonntag, 19. April 2026 - 20:00 bis 22:00
Wiederholung
Freitag, 1. Mai 2026 - 14:00 bis 16:00
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Sendung: 
Sachzwang FM