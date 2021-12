Erreger. Entscheider. Infektionsgeschehen

Zwei Jahre, drei Impfungen, vier Wellen später

Was darf "die Wirtschaft"? Was muß "die Politik"? Was kann "die Zivilgesellschaft"? Was weiß "die Wissenschaft"? Was denken die Einzelnen?

Oder: Wie sich eine über Jahrzehnte enthemmte Konkurrenzgesellschaft als umsichtiges Gemeinwesen inszeniert und sich über den – hausgemachten – grassierenden Sozialdarwinismus wundert.

Aber solange Probleme neuerdings nur noch Herausforderungen genannt werden ("Und ja, ..."), läßt sich sicher alles rhetorisch ins Lot bringen mit ein wenig "Respekt" (Scholz) und "Solidarität" (Feuilleton) ...