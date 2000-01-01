Die große Weigerung – aktueller denn je?

Die Kritik der politischen Ökonomie ist im wesentlichen abgeschlossen. Sie ist die Voraussetzung aller Kritik.

"Die paar Menschen, zu denen die Wahrheit sich geflüchtet hat, erscheinen als lächerliche Rechthaber, die eine bombastische Sprache führen und nichts hinter sich haben. Die unangenehmste Entdeckung, zu welcher der Materialismus führt, ist der Umstand, daß die Vernunft nur existiert, sofern sie ein natürliches Subjekt hinter sich hat." -- Max Horkheimer

"An die Wurzeln gehende Gesellschaftskritik sieht sich wegen ihrer extremen Minderheitsposition heute schnell in der Situation eines Menschen, der in eine Irrenanstalt geraten ist, deren Insassen erkennbar alle dem gleichen Wahn verfallen sind. Jeder Versuch, die Lage zu klären, führt unweigerlich dazu, selbst für verrückt gehalten zu werden. Normal ist schließlich immer die Mehrheit." -- Claus Peter Ortlieb

"Der Sachzwang ist Kronzeuge dafür, daß heute die Dinge über die Menschen, die Objekte über die Subjekte gebieten und nicht umgekehrt." -- Dr. Indoktrinator