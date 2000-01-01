- Startseite
- Sendungen
- Programm
- Termine
- Projekte
- Über Querfunk
- Mitmachen
- Lokales
- Impressum
Die große Weigerung – aktueller denn je?
Es ist kaum übertrieben, den Sozialphilosophen Herbert Marcuse als die graue Eminenz und den spiritus rector der Achtundsechziger-Rebellion zu bezeichnen, die ja zunächst als Studentenbewegung in Fahrt kam. Vielleicht nicht das Hauptwerk, aber bekannteste Buch des Neomarxisten war »Der eindimensionale Mensch« (mit dessen Lektüre sogar Dieter Bohlen einst kokettierte).
Als Triebkraft der Umwälzung könne nicht mehr die domestizierte Arbeiterschaft der westlichen Länder gelten, sondern nur noch marginalisierte Milieus und Subkulturen; diese seien allerdings minoritär, unorganisiert und sich ihrer objektiv oppositionellen Rolle oft nicht einmal bewußt.