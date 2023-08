Betriebssystem der Gesellschaft

Wie läßt sich die bestehende Gesellschaft als ganze auf den Begriff bringen? Welchen Entwicklungsgesetzen folgt sie wirklich? Was hält sie zusammen? Nur der Staat etwa? Oder ein wie auch immer geartetes öffentliches Bewußtsein?

Im Englischen sind "Staat" und "Zustand" sprachlich nicht zu unterscheiden, und "the state you're in" ist sogar die gute oder schlechte Verfassung, in der sich jemand befindet.

Das Betriebssystem indes erscheint alternativlos, allenfalls ändert sich mal der Betriebsmodus, es gibt Updates; Wahlen oder Politikwechsel.

Anno 1968, beim Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, stellten die Veranstalter die Frage so: Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft?

Natürlich ging zu Zeiten der Systemkonfrontation des 20. Jahrhunderts die Frage über einen rein nominalistischen Disput hinaus, war dementsprechend brisant und umstritten -- und alles andere als von bloß akademischem Interesse. Umso mehr, als die Diskussionen sich im Nachgang des Positivismusstreits abermals zuspitzten.





Eine Sendung im Rahmen der Reihe zum Thema 100 Jahre Institut für Sozialforschung.