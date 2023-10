Aufklärungs- und Zerstreuungsapparat

Zwischen Underground und Bürgerfunk und Dudelradio?

Ein historisches Datum wie HUNDERT JAHRE RUNDFUNK muß nicht Anlaß sein für schnarchige Sonntagsreden, ein solches Jubiläum bietet vielmehr Gelegenheit für ausgiebige Reflexion über Anspruch und Wirklichkeit unseres Tuns – ein Innehalten, das nicht folgenlos bleiben muß.

Was wollen wir überhaupt? Was können wir denn? Und: Was tun wir eigentlich? Gibt es überhaupt ein Wir? Oder besteht die Praxis der "Freien Radios" heute vor allem in der Selbsttäuschung, sich in der Tradition subversiver Bewegungen zu wähnen, aber doch längst in einem Gehege von domestizierendem Antrags- und Förderunwesen, medienpädagogischer Dienstleisterei und handzahmer DJ Culture sich häuslich eingerichtet zu haben?

In einem Rundumschlag aus ... Liebeserklärungen an das Radiomedium und seine eigentümliche Ästhetik ... theoretischer Durchdringung eines Begriffs kritischer Öffentlichkeit ... einer kurzen Geschichte der (seit nunmehr 100 Jahren versuchten) revolutionären Medienpraxis und ... nicht zuletzt einer Handvoll treffsicherer Polemik zum Thema ... wollen wir uns heute Rechenschaft ablegen über unser sonderbares Treiben.

