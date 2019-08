Adorno muß sterben!

Kindliches Staunen, negative Dialektik

Theodor W. Adorno (1903–1969) verdankt seine herausragende Stellung als der vielleicht luzideste Philosoph und Gesellschaftskritiker des vergangenen Jahrhunderts nur zum einen der außerordentlichen Weite und Tiefe seines Œuvres; zum anderen war die institutionelle Position, die er in den 50er und 60er Jahren bekleidete, historisch einzigartig. Sie war bedingt durch den großen Bruch, der doch keiner wurde: die Entnazifizierung und reeducation der Nachkriegszeit. Die antifaschistische Besatzungsmacht der Alliierten verhalf dem intellektuellen Nestbeschmutzer auf seinen Frankfurter Lehrstuhl. Vergleichbar kritische Geister wurden zuvor und werden seither von den Futtertrögen akademischer Forschung und Lehre ferngehalten.

Natürlich ist es nicht ganz falsch, wenn es allerorten heißt, sein Einfluß habe "das geistige Klima der Bundesrepublik geprägt". Aber "maßgeblich" oder gar "wie kein zweiter"? Diese Welt sähe gewiß anders aus, wenn sein Denken wirklich massenhaft Wirkung gezeitigt hätte. In der Fanschar des Denkers finden sich akademische Streber, deren symbolisches Pensum von Kritikperformanz im Sinne der fdGO austariert ist, ebenso wie radikale Dissidentinnen und Staatsfeinde, die sich allerdings in Sachen Stilempfinden noch eine Menge vom Meister abschauen können.

Das wohl Bemerkenswerteste an Adorno ist, daß bei ihm außerordentliche sprachliche Gewandtheit und kompromißlose Gesellschaftskritik, subjektives Verfahren und Objektivitätsanspruch, Voluntarismus und Materialismus, zarte Sensibilität und verbindlichster Gegenstandsbezug, intellektuelle Wissenschaftlichkeit und subtiles ästhetisches Empfinden bis hin zur Idiosynkrasie nicht nur Hand in Hand gehen, nebeneinander sich addierende oder komplementäre Aspekte abgeben, sondern geradewegs Eins sind: integrale Momente des einen Denkens. Genau dies macht ihn zum Prototyp eines Dialektikers.

Vor fünfzig Jahren, am 6. August 1969, starb Theodor Wiesengrund Adorno überraschend auf einer Urlaubsreise. Er wurde nur 65 Jahre alt.

Wenn es überhaupt eine Traditionslinie geben kann, so sind die, die heute fortführen, worum es Adorno zu tun war, sicher nicht diejenigen, welche das akademische Universum mit schlauen Kolloquien und nicht enden wollender Sekundärliteratur überschwemmen. Vielmehr sind hier und da vereinzelt kluge Autorinnen und Publizisten zu finden, die nicht aus Renommiergehabe oder karrieristischem Fortkommen heraus zu Werke gehen, sondern die mit Adorno auch sein radikales Weltverhältnis teilen, bis in die essayistische Form hinein:

"Ich habe kein hobby. Nicht daß ich ein Arbeitstier wäre, das nichts anderes mit sich anzufangen wüßte, als sich anzustrengen und zu tun, was es tun muß. Aber mit dem, womit ich mich außerhalb meines offiziellen Berufs abgebe, ist es mir, ohne alle Ausnahme, so ernst, dass mich die Vorstellung, es handele sich um hobbies – also um Beschäftigungen, in die ich mich sinnlos vernarrt habe, nur um Zeit totzuschlagen –, schockierte, hätte nicht meine Erfahrung gegen Manifestationen von Barbarei, die zur Selbstverständlichkeit geworden sind, mich abgehärtet. Musik machen, Musik hören, konzentriert lesen ist ein integrales Moment meines Daseins, das Wort hobby wäre Hohn darauf."

Je mehr diesen raren Menschen, die Namen tragen wie Klaue, Quadfasel, Scheit, der Vorwurf anhaftet, elitär und selbstgefällig, verkopft und unverständlich zu sein,² desto mehr ist das Gegenteil der Fall; sie wissen mit Adorno, daß der menschliche Körper, dieser "quälbare Leib" (Brecht), Quelle von Lust und Leid gleichermaßen ist. Überhaupt teilt das Schicksal, angefeindet und vergötzt worden zu sein wie kaum ein Intellektueller seiner Zeit, Adorno in dieser Intensität der ideologischen Konfrontation höchstens mit Sigmund Freud fünfzig Jahre zuvor und mit Karl Marx weitere fünfzig Jahre zuvor. Sie alle, die so wichtig waren, daß noch nach ihrem Tod so vehement nachgetreten werden muß, wurden Emigranten mit gutem Grund. Nichts verlogener, als wenn heute "das schlechteste Land der Welt" (FSK) mit ihnen sich zu schmücken versucht. Doch genau das geschah einmal mehr, als sich anno 2003 zu Adornos hundertsten Geburtstag eine Melange von Laudationes zweifelhafter Gratulanten über den toten Jubilar ergoß. Verkehrte Welt: Es war, als ob sich auf einmal Til Schweiger und Anke Engelke anmaßten, Worte über Georg Seeßlen zu verlieren; unerträglich, als wenn sich Dieter Bohlen über Mark Fisher oder Simon Reynolds verbreitet. Urteilsvermögen sieht anders aus.

Von derart geistlosem Nonsens aufs Schärfste herausgefordert, kompilierte nach dem letzten Adorno-Jubiläum 2003 Dirk Braunstein die dreistesten und unfreiwillig erhellendsten Passagen der toxischen Würdigungen und Glückwünsche: "Kulturindustrie is coming heim. Eine Vergangenheitsbewältigung"

²) "Der Autor ist auf den Widerstand gefaßt, dem die Negative Dialektik sich aussetzt. Ohne Rancune läßt er all denen, hüben und drüben, ihre Freude, die verkünden werden, sie hätten es immer gesagt und nun sei der Autor geständig."

