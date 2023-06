1968: Explosion des Voluntarismus

"Gesundes Volksempfinden" vs. "links-grün versifft"

Zwanzig Jahre nach Hitler, zehn Jahre nach Stalin und McCarthy und dem, wofür sie standen, war die Welt endlich reif für etwas Neues. Für das erklärte Vorhaben, dem Lustprinzip auf den Thron zu verhelfen. Überhaupt sollte der denkende und genießende Mensch der jener visionären Zukunft sein.

"Die '68er Studentenbewegung war weder eine '68er- noch eine Studentenbewegung. Vielmehr begann diese Bewegung bereits in den 50er Jahren und sie war keine Studenten-, sondern eine Jugendbewegung. [...] Für die junge Generation [...] klaffte zwischen den beiden Imperativen 'Arbeite!' und 'Konsumiere!' ein ungeheurer Widerspruch. [...]

Dieser sich hinter dem Rücken der Individuen durchsetzende Umbau des Verhältnisses von Arbeit und Konsum führte - wie noch jede Veränderung in der Struktur der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse - zu gesellschaftlichen Reibungen, die sich dann in der sogenannten '68er-Revolte entladen sollten."

( Michael Koltan )

War die Neue Linke identisch mit der APO? Was ist der Unterschied zwischen Intellektuellen und Hippies, zwischen Gammlern und Halbstarken? Und: Ist Protest schon Widerstand? Wann ist eine Rebellion eine Revolte, wann die Revolte eine Revolution?

Fünf Annäherungen an 1968:

Die Redaktion Sachzwang FM verdeutlicht, daß das Programm der Achtundsechziger bis heute nicht eingelöst wurde

Auch Rainer Trampert stellt klar: 50 Jahre sind nicht genug. "1968. Ein Jahr, das keine Katastrophe war". Auch nach einem halben Jahrhundert läßt sich diese Zeit schlecht historisieren

Roger Behrens zitiert Henri Lefèbvre

Michael Koltan pointiert den qualitativen Sprung "Vom Klassenkampf zur Kulturrevolution"

Die Redaktion Sachzwang FM zerbricht sich den Kopf darüber, wes Geistes Kind "die Jugend von heute" sein mag

