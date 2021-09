Say it loud! Get off of my (space without a) cloud - Parking Day 2021

Querfunk besetzt auch 2021 wieder, für einige Stunden zumindest, die Parkplätze vor dem Gewerbehof.

Ab 12 Uhr werden Büro und Sendestudio nach draußen verlegt, um zu veranschaulichen, was ohne den Platzbedarf der heiligen Bleche möglich wäre in der Innenstadt. Von 14 bis 19 Uhr senden wir live, die letzte Stunde übernimmt wie immer die Redaktion "Rosa Rauschen".

Kommt uns doch mal besuchen! Wir freuen uns auf Euch, auf Gespräche mit Wegkreuzenden, auf Diskussionen mit genervten Autofahrer*innen.

Hintergrund: Wenn mal all die abertausend Autos nicht mehr in der Innenstadt rumstehen würden, könnte man all die ganzen Flächen endlich sinnvoll nutzen. 90 - 95% der Zeit steht ein Auto sowieso nur rum und versperrt den Weg. In den restlichen 5 - 10 % der Zeit sitzen wir mit großer Wahrscheinlichkeit alleine drin und bewegen knapp 2 Tonnen Blech ressourcenfressend durch die Gegend.

Das muss ja wirklich nicht sein!