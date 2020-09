Querfunk LIVE vom Eckkulturdörfle 2020

Eckkulturdörfle - so nennt sich das seit 2015 jährlich stattfindende kulturelle Altstadtfest in den Straßen und Höfen des Karlsruher "Dörfles". Trotz Corona findet auch dieses Jahr am Samstag, 12. September ab 14 Uhr eine Kulturveranstaltung mit Ausstellungen, Führungen, Workshops, Kultur- und Musikprogramm in den Innenhöfen sowie Kinderaktionen auf den Straßen des "Dörfles" zwischen Kronenplatz und Kapellenstraße statt. Querfunk Karlsruhe schägt sein Sendequartier an diesem Tag im Z10 auf und wird von dort aus live ein Programm mit Interviews der beteiligten Organisationen und Künstler*innen gestalten und vom Geschehen berichten. Mehr Infos zum Eckkulturdörfle 2020 findet Ihr auch unter www.eckkultur.de