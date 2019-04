In der neuesten Sendung "Katalonien - Demokratie 2.0" hört Ihr eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse, die zum Referendum in Katalonien geführt haben und was danach kam, bis hin zum Gerichtsverfahren. Dieser Prozess gegen katalanische Parlamentarier und politische Aktivisten wird natürlich ebenso beleuchtet: Richter, Situation der Angeklagten, Prozessbeobachter, Nebenklägerin.

Auch Fragen und Einwände zur katalanisch-republikanischen Unabhängigkeitsbewegung , z. B. Kleinstaaterei und Nationalismus werden behandelt.

Dazwischen hört ihr original katalanische Musik.