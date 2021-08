Ich habe nachgedacht ... - Knochenfabrik live auf der 104,8 MHz!

Die beste deutschsprachige Punkplatte der 90er?

Einfache Frage, da sind keine langwierigen Listening Sessions und endlose Diskussionsrunden notwendig. Mit "Ameisenstaat" haben Kochenfabrik 1997 ein Album aufgenommen, das auch fast 25 Jahre später noch gut funktioniert, wenn einem mal wieder nach Misanthropie, Zynismus und - gegebenenfalls - Alkohol ist.

Am Samstag, 14. August spielen Knochenfabrik im Rahmen von "Toujours Kultur" im alten Schlachthofgelände, organisiert ist dieses Konzert von der Alten Hackerei und Sau e.V.

Die schlechte Nachricht: Das Konzert ist ausverkauft. :(

Die gute Nachricht: Querfunk überträgt das Konzert auf der 104,8 Mhz von 19 bis 23 Uhr, inklusive Vorband. :)

Ihr könnt also bequem zu Hause euer Radio aufdrehen und pogen, toben, brüllen und was euch sonst noch so einfällt.

Durch das Programm führen die Redaktionen "Bored Generation", "Das musikalische Quartett" und "Die provisorische 1€-Show".