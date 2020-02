Querfunk Spezial: Der Widerspruch 1

In der heutigen Sendung sprechen wir über Deepfakes und viele damit verbundenen Umstände, die auf uns zukommen werden. Können wir medialen Inhalten in Zukunft noch vertrauen? Was bedeuten Deepfakes für unser Wahrheitsverständnis? Außerdem streifen wir die Themen Realität bzw. Virtualität.

Vor der Sendung interessant: ein Deepfake auf Youtube

Bild: Dirk widerspricht

Der Widerspruch:

