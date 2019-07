Komm wir fliegen zum Mond!

Kommt, lasst uns zusammen zum Mond fliegen! Stellt euch vor, ihr sitzt jetzt ganz oben in einer kleinen Kapsel in unserer Rakete. Eine Rakete, die höher ist als die meisten Kirchtürme. Es vibriert - es rumpelt, und ganz unten zünden die Raketentriebwerke, und wir beginnen langsam zu steigen, dann fliegen wir anderthalb mal um die Erde und zischt ab Richtung Mond. Was wir das erleben? Schaltet ein!