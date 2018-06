Musikgeschichten - Warum sind österreichische Bands so in Mode?

Liebe Zuhörer,

kann Österreich was? Musikalisch? Also heute? Und nicht nur früher?

Aber ja! In letzter Zeit geht da einiges!

Ich sag euch gerne, warum gerade jetzt so viele Österreicher musikalisch erfolgreich sind und von vielen gefeiert werden. Ich spiele dazu gute Musik aktueller österreichischer Bands. Und zwar in den neuen Musikgeschichten. Da ist für jeden was dabei.

Schaltet ein! Würde mich sehr freuen!