Mal wieder Coversongs

Es gehen an den Start:

Leslie Feist für Peter Gabriel

Bacao Rhythm & Steel Band für Jan Hammer

Raahsan Roland Kirk für Bill Withers

Brad Mehldau für Radiohead

King's Singers für die Beatles

Newton Faulkner für Massive Attack

Newton Faulkner für Queen

Robert Mitchell 3io für Aphex Twin

La Maison Tellier für Rage Against the Machine

Far für Ginuwine

Al Green für The Box Tops

und zum Abschluss Tenacious D für Bach, Beethoven und Mozart