I hear dead people

Neuer Sendeplatz - gleichhohe Qualität.

"...Und ich dachte mir, krass, David Bowie, stimmt, der ist ja schon tot..... 2016, oder? Im Januar war das, oder? und ich so zu mir selbst: War DAS nicht das Jahr, in dem allerlei Musiker starben? The year the music died? Und: Kann mal EINER die Musiker bitte auflisten und beispielsweise darüber eine Sendung machen...?"

Genau das mach ich hier, also einschalten!