Die umtriebige Mine

MINE, MINE, MINE.... Diesen Namen werdet ihr in der nächsten Stunde oft hören, hier in den Musikgeschichten. Ich stelle euch heute diese Mine vor. Das ist übrigens nicht ihr echter Name, sondern ihr Künstlername: Mine. Ihre Musik, ihr Songwriting, ihre schlauen Texte, ihre Wortspiele und ihre starke Zusammenarbeit mit Fatoni sind heute hier Thema, in den Musikgeschichten. Aber nicht nur die Zusammenarbeit mit Fatoni, sondern auch die mit Grossstadtgeflüster, Textor, Edgar Wasser, Tristan Brusch und vielen mehr. Und natürlich hören wir auch Mine solo.