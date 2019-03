Das Original mag ja immer noch Beste sein... (oder doch nicht?). Jedenfalls: hier erfahrt ihr einiges über verdammt gute Coversionen bekannter Originale. Hier könnt ihr euch dann gleich fragen: ah, wer hatte nochmal das Original geschrieben? Und wer ist das hier mit dem Cover? Und was ist das Besondere an diesem Cover? Hier erfahrt ihr's! Mit dabei sind "Heart of Gold", "The Man who sold the world", "Seven Nation Army", "", uvm.