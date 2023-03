21st Century Jazz Portico Quartet

Die Band nennt sich Portico Quartet. Die machen Jazz, aber sie klingt auch ziemlich elektronisch ambient, ihre Musik. Ziemlich unstressig und ziemlich gediegen. Und wir hören heute immer mal wieder ein bestimmtes, perkussivmelodisches Instrument. Das klingt wie ein kleiner Gong, wie so ein Windspiel.

Das Alleinstellungsmerkmal für mich bei der Band ist das ziemlich liebliche Saxophon und das Hang. Das Hang, oder wie man es auch bisschen falsch nennt: Die Hang-Drum. Ihr Signatureinstrument.

Diese Band Portico Quartet machen also Jazz, Minimal, Electronica und Ambient. Wir fangen recht jazzig an. Ich erzähl euch heute,

was dieses perkussivmelodische Instrument ist

wer das Portico Quartet ist

in welche Phasen man deren Bandgeschichte einteilen kann

ob man auch zu dritt ein Quartett sein kann

Dabei schauen wir noch kurz bei den Themen Breakbeat, Neoklassik, Remixing vorbei.

Und natürlich macht ihr noch die Erfahrung richtig guter Musik!

Weitere Infos in meinem Blog unter musikgeschichten.info und hört euch einfach mal die Sendung dazu an, sorry, sie ist halt mal wieder total geil!