Welttag der seelischen Gesundheit 2019

Wir berichten über die zentrale Veranstaltung zum Welttag der seelischen Gesundheit „Anders oder doch krank. Das Leben mit dem ganz normalen Wahnsinn“ am 17. Oktober im Rathaus Karlsruhe und den Vortrag der psychiatrieerfahrenen Sprachwissenschaftlerin Dr. Elke Prestin am 10. Oktober in der Volkshochschule Karlsruhe. Infos über die Arbeit von Frau Prestin hier: http://elke-prestin.de/

Die Musik der Sendung stammt von dem südafrikanischen Musikerduo "Life Rhythm Zone", die bei der Veranstaltung im Rathaus spielten.