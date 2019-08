In unserer Sommersendung im August geht es um Reiseerfahrungen der etwas anderen Art. Wir haben mit der Studentin Annika Günther über ihre Einsätze in der Jugendhilfe in Georgien und der Obdachlosenhilfe in Budapest gesprochen. Annika Günther studiert soziale Arbeit und arbeitet im Haus Bodelschwingh.