1. Zum Thema “Sexueller Missbrauch und Glaube” haben wir Erika Kerstner, Gründerin einer Selbsthilfegruppe sexualisierter Gewalterfahrungen und Marieluise Gallinat-Schneider, Präventionsbeauftragte der katholischen Kirche im Landkreis Karlsruhe, gesprochen. Ihre Initiative „Gottes-Suche“ versucht, das Thema “Sexueller Missbrauch und Glaube” immer wieder in Kirchen und Gesellschaft in den Blick zu nehmen, um die Einsamkeit der Betroffenen zu reduzieren und nach Verbündeten zu schauen, die sich an der Seite von Missbrauchsopfern positionieren. Ausführliche Infos und Kontakt zu der Selbsthilfegruppe gibt es hier: https://www.gottes-suche.de/

2. Wir stellen das Gedenkbuch "Gegen die Macht des Vergessens" vor, in dem die Karlsruher Euthanasie-Opfer identifiziert und mit ihren Namen gewürdigt werden. Das Buch ist in Lindemanns Bibliothek im Info-Verlag erschienen: https://www.infoverlag.de/programm/biografie/491/gegen-die-macht-des-ver...

In Karlsruhe organisiert die Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie, DGSP, am 27.Januar um 17 Uhr eine Kranzniederlegung auf dem am Hauptfriedhof. Auf dem Ehrenfeld B2 wird den aus Karlsruhe stammenden Opfern der Euthanasie gedacht.

Das Gedenkbuch "Gegen die Macht des Vergessens" wird am 27. Januar um 19 Uhr im Ständehaus in Anwesenheit von Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup von Dr. Maria Rave-Schwank, der ehemaligen Klinikdirektorin der psychiatrischen Klinik im Städtischen Klinikum, vorgestellt.