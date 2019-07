Ottschke Hemmerlein und Psychiatrie-Neubau in Langensteinbach

In der Sendung geht es um sehr unterschiedliche psychiatrische Behandlungsarten:

Wir haben zum einen Ottschke Hemmerlein interviewt. Er ist Reiki-Lehrer, Schamane, ein sehr netter Mensch und Gründer der "Praxis für geistiges Heilen" in Durlach-Aue. Weitere Infos über seinen Lebensweg, seine Ausbildung und Therapieangebote hier auf seiner Webseite: https://www.ottschke.de/

In unserem zweiten Beitrag berichten wir über die Einweihung des Psychiatrieneubaus im SRH-Klinikum in Langensteinbach am 25. Juni. Die Therapie von Menschen mit psychischen Erkrankungen von der Akutphase bis hin zur sozialen und beruflichen Rehabilitation im SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach hat bundesweiten Modellcharakter. Die wichtige Rolle der psychiatrischen Klinik in diesem Versorgungskonzept spiegelt sich auch in den Planungen des Neubaus wieder. Hier der Link zur Pressemitteilung des SRH-Klinikums: https://www.klinikum-karlsbad.de/aktuelles-und-medien/pressearchiv/newsd...