Interview mit Susanne Röder und Gedenktag der Eutanasie-Opfer

Themen der Sendung:

1) Interview mit der Autorin Susanne Katharina Röder über ihr autobiografisches Buch „Seiltänzerin im Wind: Die Geschichte eines (Über)Lebens“. Eine Autobiografie einer gewöhnlichen Frau, deren Lebensweg mehr als ungewöhnlich ist und die ihren eigenen Weg erst nach vielen Umwegen und falschen Abzweigung gefunden hat. Die in ihrer Kindheit ein Trauma erlitt, dass ihr die komplette Erinnerung an die Zeit davor raubte. Die viele Jahre schon mit einer schweren chronischen Depression lebt, einer Borderline Persönlichkeitsstörung, sowie einigen weiteren psychischen Erkrankungen. Zwar überlebt, aber tagtäglich am Abgrund entlang wandelt und durch ihre inzwischen chronische Suizidalität immer wieder gefährlich nah dem Abgrund kommt und auch schon mehrere Male die Dunkelheit des Abgrundes ausgetestet hat. Weil dies alles noch nicht reichte, stellte sie in ihren Jugendtagen fest, dass sie von klein auf irgendwie anders als die Anderen um sie herum war. Nach langen Zweifeln und Suchens, entdeckte sie, dass in ihr eine Frau auf ihre Befreiung wartete. Bis diese Frau dann heraus konnte, war es ein weiterer anstrengender aber dennoch faszinierender Weg. Das Buch kann über Amazon bestellt werden und kostet 19,99 €, als Kindle 7,99 €.

2) Wir berichten über die Gedenkveranstaltung für die Karlsruher Euthanasie-Opfer am 27. Januar auf dem Hauptfriedhof. Über die Vorstellung des Gedenkbuchs "Gegen die Macht des Vergessens" im Ständehaus werden wir in unserer März-Sendung berichten. In dem Buch werden die Karlsruher Euthanasie-Opfer identifiziert und mit ihren Namen gewürdigt. Das Gedenkbuchs "Gegen die Macht des Vergessens" ist in Lindemanns Bibliothek im Info-Verlag zum Preis von 10 € erschienen und in jeder Buchhandlung erhältlich.

3) Ab März haben wir bei Radio Loca eine neue Kolumne: Wir haben die Kolumne "Normale fragen, Verrückte antworten" genannt! Wenn ihr also an uns, die Menschen von Radio Loca, Fragen habt, dann könnt ihr sie hier stellen. Fragen zu Psychiatrie, psychischen Erkrankungen, unseren oder euren Lieblingsliedern, hier ist es möglich sie zu stellen. Auch wenn ihr etwas über die Sendung oder die Menschen dahinter wissen wollt, ist hier der richtige Platz dafür. Ernste, unsinnige oder lustige Fragen, alles ist erlaubt. Stellt eure Fragen einfach per Mail an radio.loca@web.de - wir freuen uns auf eure Fragen.