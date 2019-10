Ex-In in der Praxis + Petition zur Richtlinie der Personalausstattung

Themen der Sendung:

1) Ein Gespräch über die ersten Arbeitserfahrungen als Genesungsbegleiterin hatten wir vereinbart, aber dann nahm das Gespräch zwischen Ute und Uschi noch einen ganz anderen Verlauf. Das ist das Schöne am Radio es lässt sich nicht alles planen!

2) Am 20. September schlug die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) in einer Presseerklärung Alarm: die vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossene Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik liege nicht nur hinter allen Erwartungen zurück, sie sei auch auf ganzer Linie gescheitert. Alle Pläne zum Ausbau einer menschenwürdigen und zukunftsfähigen psychiatrischen Versorgung in Deutschland steckten deshalb nun in einer Sackgasse. Hier der Link zur Presseerklärung der DGPPN: https://www.dgppn.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2019/g...

Wir haben Professor Berner, den Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin des Städtischen Klinikums, um eine Stellungnahme gebeten. Von der DGPPN wird zur Zeit eine Petition an den Bundestag vorbereitet, wir werden weiter darüber berichten.

3) Zum Abschluss des diesjährigen Programms zum Welttag der seelischen Gesundheit in Karlsruhe zeigt die Kinemathek am 31. Oktober um 19.00 Uhr den deutschen Dokumentarfilm „das innere Leuchten“ zum Thema Demenz. Weitere Infos hier: https://kinemathek-karlsruhe.de/programm-rubrik-info.php?id=270

4) Woche der Stille in Karlsruhe vom 3. bis 10. November 2019 - Das Progamm findet ihr hier: https://stille-in-karlsruhe.de