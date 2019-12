EUTB - Ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung

Themen der Sendung:

1) Interview mit Frau Müller, Frau Sommer und Frau Kunschner von der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ (EUTB) Karlsruhe. Infos über die Arbeit der EUTB-Beratung in Karlsruhe findet man hier:

-> https://www.teilhabeberatung.de/beratung/eutb-paritaetische-sozialdienst...

-> https://www.lv-koerperbehinderte-bw.de/n/c0-0.php

2) Wiedergutmachung für Menschen, die zwischen 1949-1975 in Baden-Württemberg in Einrichtungen der Jugendhilfe zwangsuntergebracht waren. Infos zur Studie Zwangsunterbringung Jugendlicher in Heimen in Baden-Württemberg findet ihr in der angehängten PDF. Den Link zu weiteren Infos hier:

-> https://www.landesarchiv-bw.de/web/64847

3) Die Autorin Susanne Röder stellt ihr Buch "Seiltänzerin im Wind" vor.

4) „Die Geschichte von der Hoffnung der Freude", eine besondere Geschichte von Beatrix!