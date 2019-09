Der lange Weg in die HWK

Themen der Sendung:

1) Der manchmal nicht ganz einfache Weg in die HWK oder wie wichtig Beschäftigung für psychisch kranke Menschen ist. Ein Interview mit einem Betroffenen. Eine große Hilfe war für ihn die Beratung durch den Sozialverband VDK, hier der Link zur Homepage des VDK-Karlsruhe: https://www.vdk.de/kv-karlsruhe/

2) Vor 80 Jahren begann mit der „Aktion T4“ die systematische Ermordung psychisch kranker Menschen. Auf den 1. September 1939 ist ein mit Hitlers Paraphe gestempeltes Schreiben datiert, in dem verfügt wird, » …, dass … unheilbar Kranken … der Gnadentod gewährt werden kann«.

Ausführlich dazu der Artikel des Historikers Robert Parzer in der Tageszeitung „junge Welt“ am 2. September 2019: https://www.jungewelt.de/artikel/361973.aktion-t4-weithin-akzeptierter-m...

Robert Parzer betreut das Internetportal https://www.gedenkort-t4.eu/de

Im Januar 2020 erscheint in der Reihe Lindemanns Bibliothek im Info-Verlag Bretten das Gedenkbuch “Gegen das Vergessen – Karlsruher Psychiatrie Patient*innen und Behinderte 1939 – 1945“. Maria Rave-Schwank, die ehemalige Klinikdirektorin der psychiatrischen Klinik des Städtischen Klinikums und die Karlsruher Gruppe der Gesellschaft für soziale Psychiatrie haben mit dem Stadtarchiv Karlsruhe die Schicksale der aus Karlsruhe Ermordeten recherchiert. Das Buch kann beim Verlag vorbestellt werden und kostet 10 Euro. Auf der Homepage des Verlags ist das Buch leider noch nicht angekündigt: https://www.infoverlag.de/

3) Vorschau auf das Programm zum Welttag der seelischen Gesundheit in Karlsruhe. Eine Ergänzung zum Filmprogramm in der Kinemathek: Zu der Vorstellung „die Krankheit der Dämonen“ am 11. Oktober kommt auch der im Film porträtierte Pfarrer Tankpari Guitanga aus Burkina Faso - weitere Infos hier: https://kinemathek-karlsruhe.de/programm-rubrik-info.php?id=270