Das Safewards Modell

Themen der Sendung:

1.) Im September beginnt die Psychiatrische Klinik im Städt. Klinikum ein neues Konzept für sicherere Stationen für Patienten und Personal einzuführen. Wir haben mit der Pflegedienstleitung Frau Fellmann darüber gesprochen. Informationen zu dem neuen Konzept „Safewards“ findet man hier: http://www.safewards.net/de/

2.) Leider gibt es dieses Jahr in Karlsruhe fast kein Programm zu Welttag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober 2020. Die Kinemathek-Karlsruhe zeigt am 10. Oktober um 18.00 Uhr in Zusammenarbeit den Dokumentarfilm „Kunst kommt aus dem Schnabel wie er gewachsen ist“ mit anschließendem Filmgespräch. Infos zum Film gibt es hier: https://fsk-kino.peripherfilm.de/peripher-filmverleih/kunst-kommt-aus-de...

Kartenvorverkauf und weitere Infos ab Anfang Oktober auf der Webseite der Kinemathek Karlsruhe: https://kinemathek-karlsruhe.de/

Im Internet gibt es vom Aktionsbündnis seelische Gesundheit Angebote zum Welttag der seelischen Gesundheit 2020. Das Programm findet man hier: https://deinkopfvollerfragen.de/

3.) Meike hat ihren ersten professionell produzierten Song veröffentlicht, er heißt „Pull it Over“ und wurde produziert von Frankie Paloma Music. Diesen und noch mehr Songs von Meike findet ihr unter https://soundcloud.com/meikezirngast/ und https://www.youtube.com/channel/UCz3SvUWJ4nP60ah5gbr5lSw