L(un)a Butaca: Der Mond und seine Mythen am 21.07. um 17 Uhr

Vor fünzig Jahren war Neil Armstrong der erste Erdling, der den Mond betrat, dieses Himmelobjekt, das uns so faziniert. Am 21. Juli um 17 Uhr schließt sich La Butaca, diesmal LUNA BUTACA, der Querfunk Feier dieses Jubiläums mit einer Sondersendung über einige der Mythen und Überzeugungen rund um den Mond in verschiedenen Kulturen an, begleitet von Lieder, die von der Magie des Mondes inspiriert sind.