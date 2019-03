Lerne Frieden und verlerne Krieg

In den sechzig Jahren des bewaffneten Konflikts in Kolumbien wurden nach Angaben des Centro Nacional de Memoria 4.210 Massaker, 238 Terroranschläge, 68. 431 Fälle von erzwungenem Verschwinden gezählt, und die Liste der Schrecken und Schmerzen ist endlos. In unserer März-Ausgabe haben wir die Anwesenheit von Lilia Yaya, einer Frau, die zusammen mit ihrer Familie auch ein Opfer dieses ewigen Konflikts ist und die durch die Pädagogik des Gedächtnisses, durch den Wiederaufbau des historischen Gedächtnisses den Frieden von der Wahrheit schafft. Heute, am Sonntag, den 17. März, ab 17 Uhr, hören wir die Bekundung von Lilia, einer Frau, die sich ihrem eigenen Schmerz gestellt hat, indem sie den Schmerz anderer Opfer lindert.