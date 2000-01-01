L A N G W E L L E - Neue Sendung

L a n g w e l l e

Lange Stücke für lange Nächte.

TikTok, Reels, Shorts. Alles wird nervöser, kürzer und austauschbar.

Als Kontrastmittel gibt es Langwelle.

Hier bekommt Musik die Zeit, die sie braucht. Die Stücke werden in voller Länge gespielt, egal wie lange sie sind. Ohne Unterbrechung.

Eine Stunde, in der sich etwas entwickeln darf.

Welches Genre?

Wer denkt schon in solche Kategorien.

LANGWELLE #4

Vier Stücke. Eine Stunde.

Richard Wagner – Lohengrin (Vorspiel zum 1. Akt)

Deutschland, 1850. Ein kaum hörbarer Anfang. Streicher, die sich zu einem gewaltigen Klang steigern. Und wieder verschwinden.

Miles Davis – Shhh / Peaceful

USA, 1969. Elektrischer Jazz. Ein Groove, der sich ständig verändert, ohne seine Ruhe zu verlieren.

Kraftwerk – Autobahn

Deutschland, 1974. 22 Minuten unterwegs. Motorik, Elektronik, Melodie. Krautrock auf dem Weg in die Zukunft.

Föllakzoid – 99

Chile, 2013. Psychedelischer Rock. Repetition, Bewegung, Trance. Wenig Veränderung. Große Wirkung.

Lange Stücke für lange Nächte.