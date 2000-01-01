Vegetarische Ausgabe 2026

Wir zeigen (Mal wieder) unsere sanfte Seite

Der Fleischkult hat den perfekten Soundtrack für euch zum World Vegan Day am 1. November - und der besteht einmal im Jahr nicht aus Krach, sondern aus schönen Klängen.

Da Schönheit aber im Auge des Betrachters liegt, ist die Auswahl der schönen Musik sehr unterschiedlich - wie wir euch nächsten Freitag in unserem Special beweisen werden!

Unsere sanfte Seite zeigen wir

- Am 30. Oktober

- Um 20 Uhr

- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de

- Mit Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh