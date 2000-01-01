Vegetarische Ausgabe 2026

Kult of Flesh

Wir zeigen (Mal wieder) unsere sanfte Seite

Der Fleischkult hat den perfekten Soundtrack für euch zum World Vegan Day am 1. November - und der besteht einmal im Jahr nicht aus Krach, sondern aus schönen Klängen.

Da Schönheit aber im Auge des Betrachters liegt, ist die Auswahl der schönen Musik sehr unterschiedlich - wie wir euch nächsten Freitag in unserem Special beweisen werden!

Unsere sanfte Seite zeigen wir
- Am 30. Oktober
- Um 20 Uhr
- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de
- Mit Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de
https://www.instagram.com/kultofflesh

Sendetermin
Freitag, 30. Oktober 2026 - 20:00 bis 21:00
Tags
Sendung: 
Kult of Flesh
Externer Link: 
https://www.kultofflesh.de/vegetarische-ausgabe-2026