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Vegetarische Ausgabe 2026
Wir zeigen (Mal wieder) unsere sanfte Seite
Der Fleischkult hat den perfekten Soundtrack für euch zum World Vegan Day am 1. November - und der besteht einmal im Jahr nicht aus Krach, sondern aus schönen Klängen.
Da Schönheit aber im Auge des Betrachters liegt, ist die Auswahl der schönen Musik sehr unterschiedlich - wie wir euch nächsten Freitag in unserem Special beweisen werden!
Unsere sanfte Seite zeigen wir
- Am 30. Oktober
- Um 20 Uhr
- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de
- Mit Stefan, Andy und Bernd
https://www.kultofflesh.de
https://www.instagram.com/kultofflesh
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