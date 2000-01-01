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Neun Jahre Kult of Flesh!
Auch nach neun Jahren, 136 Sendungen und 1592 gespielten Songs haben wir immer noch neue Bands in der Sendung, die wir noch nicht gespielt haben - und die sind sogar in der Mehrzahl.
Was sich ebenfalls nicht geändert hat, ist die geteilte Meinung zu diesen Bands - und in dieser Sendung sorgt das Vorhandensein oder das Nicht-Vorhandensein von Talent bei den Sängern für Gesprächsstoff!
Feiert mit uns!
- Am 19. Juni
- Um 20 Uhr
- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de
- Mit Stefan, Andy und Bernd
https://www.kultofflesh.de
https://www.instagram.com/kultofflesh
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