Neun Jahre Kult of Flesh!

Auch nach neun Jahren, 136 Sendungen und 1592 gespielten Songs haben wir immer noch neue Bands in der Sendung, die wir noch nicht gespielt haben - und die sind sogar in der Mehrzahl.

Was sich ebenfalls nicht geändert hat, ist die geteilte Meinung zu diesen Bands - und in dieser Sendung sorgt das Vorhandensein oder das Nicht-Vorhandensein von Talent bei den Sängern für Gesprächsstoff!

Feiert mit uns!

- Am 19. Juni

- Um 20 Uhr

- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de

- Mit Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh