Morbid Talking #100

We agree to disagree

Eine Konstante in unseren inzwischen 137 Sendungen ist, dass immer Mal einer mit einem Song auftaucht und davon begeistert ist - und ein anderer völlig entgeistert ist, von dem Schrott, den er gerade gehört hat. Das muss natürlich diskutiert werden - am besten mit klaren Worten. Und in dieser Sendung zum 100. Mal!

Wir streiten uns aber nicht nur wegen Musik, schwedischer Old School Death Metal aus Deutschland sorgt bei allen für Zustimmung, wobei von Endseeker leider die letzte EP erschien. Auch griechischer Black Metal weiß allen zu gefallen. Dafür passen Soulburn und Defect Designer nicht in die üblichen Schubladen, was man mögen kann - oder auch nicht.

Es wird Morbide!

Am 17. Juli

Um 20 Uhr

Auf 104.8 MHz oder querfunk.de

Mit Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh