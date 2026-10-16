The Long and the Short of it

Musik für Freunde von langem und kurzem Krach

Wir starten - wie immer - mit ordentlichem Geknüppel in die Sendung: Drei Songs in nur fünf Minuten. Am Ende haben es dennoch nur zehn Lieder in die Sendung geschafft, denn Stefan und Andy haben auch das andere Extrem ausgelotet, so dass wir am Ende doch nur im Durchschnitt gelandet sind.

Stefan und Bernd diskutieren darüber, was für Musik wichtiger ist: Live oder Album und wir haben Gäste aus Brasilien und Tschechien am Start.

Die Extreme erwarten euch:

- Am Freitag, den 16. Oktober

- Um 20 Uhr

- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de

- Von Stefan, Andy und Bernd

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