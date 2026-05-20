Eine eigene Kunstform, die im Metal sehr geschätzt wird

Wie startet man ein Album oder einen besonderen Song? Mit einem Intro wird Spannung aufgebaut oder die passende Stimmung für den kommenden Song erzeugt.

In der modernen Popmusik, in der schon nach 30 Sekunden der Refrain kommen soll, scheint das Interesse an einem Intro verschwunden zu sein - im Metal ist es immer noch ein sehr beliebtes Mittel, um eine passende Atmosphäre zu erzeugen.

Wir blicken in unserem Special auf 40 Jahre Intros zurück (und natürlich den passenden großartigen Songs dazu). Diese sind auch sehr vielfältig: kurz oder lang, schön oder abstoßend, aufwändig oder einfach. Es ist beinahe eine eigene Kunstform, deren Vielfältigkeit wir euch präsentieren werden.

Introducing Intros!

- Am 29. Mai

- Um 20 Uhr

- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de

- Eingeführt von Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh