Interview mit Virocracy

Auch Stefan und Andy haben Gesprächsbedarf

Wir haben uns beim All Hell breaks loose mit der Band Virocracy getroffen - und Mika, Alex und Anika hatten viele interessante Informationen im Gepäck: Wie die Alben entstanden sind und entstehen werden, das einzigartige lyrische Konzept und auch das ungewöhnliche Bandgefüge. Wir freuen uns darauf, was uns die Band dieses Jahr noch präsentieren wird - denn so viel will ich schon Mal spoilern - es ist noch viel geplant.

Nicht ganz so harmonisch waren die Dialoge von Stefan und Andy, da gab es so einige Differenzen, die dann in der Sendung ausgetragen werden müssen. Sonst erwartet euch eine knackige Sendung, wir haben ausschließlich kompakt gehaltene Songs auf dem Zettel - und viel Musik aus dem Süden.

Die Dystopie beginnt:

Am 20. März

Um 20 Uhr

Auf 104.8 MHz oder querfunk.de

Mit Mika, Alex, Anika, Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh