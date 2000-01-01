Frühlingserwachen

Eine gute Zeit für finstere Musik

Wie in jedem Jahr ist die Zahl an Veröffentlichungen im Frühling besonders hoch, und auch dieses Jahr gibt es sehr viele tolle Veröffentlichungen. Alleine das, was in den letzten vier Wochen heraus kam, hätte für zwei Sendungen gereicht - unsere Listen waren sehr lang!

Nur Andy hat in die Mottenkiste gegriffen und spielt einen Klassiker von 2025 - und streitet sich mit Stefan über portugiesischen Black Metal. Sonst bleiben wir in gewohnten Regionen: Viel Stoff aus Schweden und Deutschland.

Die Top 10 des Frühlings gibt es:

Am 17. April

Um 20 Uhr

Auf querfunk.de oder 104.8 MHz

Blumenkinder: Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de/

https://www.instagram.com/kultofflesh/