In Erinnerung an Tompa

Andy spielt ein Lied von der neuen At The Gates - und hält ein Gedächtnis an den zu früh verstorbenen Sänger Tomas Lindberg - den wir von vielen Bands wie The Crown, Lock Up, Disfear oder Nightrage kennen - und dessen letztes Album nun posthum erschienen ist.

Sonst bleiben wir in gewohnten Regionen, zumindest was die Geographie angeht - Andy in Schweden, Stefan in Finnland und Bernd findet seine Musik in der Nachbarschaft. Musikalisch gibt es Überraschendes aus den Niederlanden, aber auch Gewohntes, das für Diskussionen sorgt: Schleimige Gruft vs. Dicke Hose.

Das Geballer erwartet euch!

- Am 15. Mai 2026

- Um 20 Uhr

- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de

- Von Stefan, Andy und Bernd

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