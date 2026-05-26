In Erinnerung an Tompa

Kult of Flesh

Andy spielt ein Lied von der neuen At The Gates - und hält ein Gedächtnis an den zu früh verstorbenen Sänger Tomas Lindberg - den wir von vielen Bands wie The Crown, Lock Up, Disfear oder Nightrage kennen - und dessen letztes Album nun posthum erschienen ist.

Sonst bleiben wir in gewohnten Regionen, zumindest was die Geographie angeht - Andy in Schweden, Stefan in Finnland und Bernd findet seine Musik in der Nachbarschaft. Musikalisch gibt es Überraschendes aus den Niederlanden, aber auch Gewohntes, das für Diskussionen sorgt: Schleimige Gruft vs. Dicke Hose.

Das Geballer erwartet euch!
- Am 15. Mai 2026
- Um 20 Uhr
- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de
- Von Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de
https://www.instagram.com/kultofflesh

Sendetermin
Dienstag, 26. Mai 2026 - 4:00 bis 5:00
Wiederholung
Montag, 1. Juni 2026 - 7:00 bis 8:00
Donnerstag, 11. Juni 2026 - 13:00 bis 14:00
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Sendung: 
Kult of Flesh
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