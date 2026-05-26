- Startseite
- Programm
- Mitmachen
- Projekte
- Über Querfunk
- Impressum
In Erinnerung an Tompa
Andy spielt ein Lied von der neuen At The Gates - und hält ein Gedächtnis an den zu früh verstorbenen Sänger Tomas Lindberg - den wir von vielen Bands wie The Crown, Lock Up, Disfear oder Nightrage kennen - und dessen letztes Album nun posthum erschienen ist.
Sonst bleiben wir in gewohnten Regionen, zumindest was die Geographie angeht - Andy in Schweden, Stefan in Finnland und Bernd findet seine Musik in der Nachbarschaft. Musikalisch gibt es Überraschendes aus den Niederlanden, aber auch Gewohntes, das für Diskussionen sorgt: Schleimige Gruft vs. Dicke Hose.
Das Geballer erwartet euch!
- Am 15. Mai 2026
- Um 20 Uhr
- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de
- Von Stefan, Andy und Bernd
https://www.kultofflesh.de
https://www.instagram.com/kultofflesh
Externer Link: