Eine bunte Sendung

Kult of Flesh

Es wird abwechslungsreich!

In der Sendung haben wir viele verschiede Aspekte des extremen Metals abgedeckt: Von ganz frühem Death Metal aus dem Jahr 1984 (in einer gepimpten Version), über modernem Death Metal, der erst noch erscheinen wird - bis zu ganz aktuellem Death Metal aus der Heimat - in Form der neuen Revel in Flesh!

Dazu haben wir noch Hardcore, Black Metal und Bands, die so gar nicht in eine Schublade passen; darunter ist auch ein ziemlicher Brocken - der Andy dann im Hals stecken bleibt.

Blumige Musik erwartet euch!
- Am 18. September
- Um 20 Uhr
- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de
- Von Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de
https://www.instagram.com/kultofflesh

Sendetermin
Freitag, 18. September 2026 - 20:00 bis 21:00
Wiederholung
Dienstag, 22. September 2026 - 4:00 bis 5:00
Montag, 5. Oktober 2026 - 7:00 bis 8:00
Donnerstag, 8. Oktober 2026 - 13:00 bis 14:00
Tags
Sendung: 
Kult of Flesh
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