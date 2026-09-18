Eine bunte Sendung

Es wird abwechslungsreich!

In der Sendung haben wir viele verschiede Aspekte des extremen Metals abgedeckt: Von ganz frühem Death Metal aus dem Jahr 1984 (in einer gepimpten Version), über modernem Death Metal, der erst noch erscheinen wird - bis zu ganz aktuellem Death Metal aus der Heimat - in Form der neuen Revel in Flesh!

Dazu haben wir noch Hardcore, Black Metal und Bands, die so gar nicht in eine Schublade passen; darunter ist auch ein ziemlicher Brocken - der Andy dann im Hals stecken bleibt.

Blumige Musik erwartet euch!

- Am 18. September

- Um 20 Uhr

- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de

- Von Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

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