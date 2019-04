Wende mit links

Ende des Jahres sind Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum dessen zu erwarten, was als "Wende" in die bundesrepublikanische Geschichtsschreibung einging ... 1989: Massendemonstrationen in der DDR, Maueröffnung, Reformbestrebungen, "runde Tische", schließlich Wiedervereinigung.

Radio Corax (Halle) führte in den letzten Jahren über hundert Gespräche, die Einblicke geben in die Vorstellungen einer notwendigen Veränderung der Verhältnisse in der DDR. Dokumentiert wird dies unter dem Namen „Wendefokus“. Einige dieser Interviews sind für uns von besonderem Interesse ...

Heute: Jan Weien. Er studierte bis 1989 wissenschaftlichen Kommunismus in Moskau, im August 1989 trat er eine Stellung am Lehrstuhl für Geschichte sozialistischer Utopien an der Universität Leipzig an und verließ nach der sogenannten Wende den “Elfenbeinturm Universität”, um für unterschiedliche Firmen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Weiterbildung tätig zu werden.

