Folge 5 ... Eine Sendereihe über den Halle-Prozeß

Vorletzter Rückblick auf den Prozeß gegen den antisemitischen, rassistischen und frauenfeindlichen Täter des Anschlags am 9. Oktober 2019. Mit Benjamin Steinitz (Vorsitzender des Bundesverbandes RIAS), der über die Lebensrealitäten von Jüd*innen in Sachsen-Anhalt vor und nach dem Anschlag spricht. Dazu: Aussagen des Rechtsextremismusforschers Matthias Quent, Kritik an den Ermittlungen des Bundeskriminalamts und Plädoyers der Nebenklageanwält*innen.