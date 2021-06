Fort von hier

Wir möchten auf Personen aufmerksam machen, deren Lebenswege vom Fortgehen aus Deutschland erzählen: Die Schauspielerin Carola Neher, deren Leben in einem sowjetischen Lager in Sol-Ilezk endete; der Maler Walter Bondy, der in Wien, Berlin und Paris lebte und im südfranzösischen Exil in Sanary-sur-Mer starb; die Schriftstellerin Ilse Losa, die 1934 aus Deutschland nach Porto floh, das ihr neues Zuhause wurde - auch in sprachlicher Hinsicht.