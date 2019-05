Der rote Antiquar

Ende des Jahres sind Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum dessen zu erwarten, was als "Wende" in die bundesrepublikanische Geschichtsschreibung einging ... 1989: Massendemonstrationen in der DDR, Maueröffnung, Reformbestrebungen, "runde Tische", schließlich Wiedervereinigung. Radio Corax (Halle) führte in den letzten Jahren über hundert Gespräche mit interessanten Zeitzeugen, dokumentiert unter dem Namen Wendefokus.

Heute: Ralf Wendt, 1989 – nachdem er den für ihn bestimmten Ausbildungsweg verweigerte – in einem Antiquriat tätig. Er nutzte dies unter anderem, um die verkauften Bücher in Flugblättern zu verpacken. In Oppositionskreisen war Wendt als „rot“ verschrien und erlebte immer wieder, daß die DDR zwar ein statisches System war, aber in diesem immer wieder Diskussionen möglich waren, die ihm Hoffnung auf eine emanzipatorische Gesellschaft machten ...

