Auf den Spuren der Novemberrevolution

Die sich an den Ersten Weltkrieg anschließende Novemberrevolution in Deutschland jährt sich im ausklingenden Jahr zum hundertsten Mal. Sie führt uns auch in die Straßen unserer Partnerstadt Halle an der Saale. Halle war 1918/19 ein Zentrum der Bewegung, die hier besonders links stand.

Über Akteure, Ursachen, Verlauf, Ergebnisse, Rezeption und Aktualität der Novemberrevolution wird gesprochen werden.

