Holidays on Mars, Ausgabe #73, mit dem Künstler Stefan Jeske und Malte Pawelczyk ( PAW Gallery )

Holidays on MarsFür die Ausgabe #73 habe ich mich mit dem Künstler Stefan Jeske und Malte Pawelczyk, dem Kopf hinter der PAW Gallery getroffen. Wir sprachen über Lanzarote, Zeit, Landschaftsmalerei, Utopien, New York und darüber wie Bilder entstehen und wie daraus die Ausstellung wird, die heute eröffnet. Das Gespräch ist zu hören heute, 25.10.2024 von 21.00-22.00 Uhr live auf Querfunk und anschließend über das Archiv.

Die neue Ausstellung von Stefan Jeske trägt den Titel SUBTERRANEANS. Eröffnung am 25.10.2024 ab 19 Uhr in der Paw Gallery in der Schützenstrasse 37. Ausstellungsdauer ist vom 26. Oktober bis 29. November 2024. Öffnungszeiten: Montags von 14 -18 Uhr, Donnerstags von 11 - 14 Uhr oder nach Terminabsprache über info@pawgallery.de.